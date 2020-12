Moriva il 21 dicembre 2010 Enzo Bearzot | chi era il grande allenatore

Leggi su viagginews

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Conosciamo meglio la storia del celebre Ct dell’Italia ai Mondiali in Spagna 1982,: tutte le curiosità sulla sua carrierasarà sempre un punto di riferimento per gli allenatori italiani. Campione del Mondo nel 1982, nasce a Joanni, Ajello del Friuli, in provincia di Udine, il 26 settembre 1927. Fin da piccolo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com