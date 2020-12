Monza-Ascoli: probabili formazioni e in tv (Di lunedì 21 dicembre 2020) Monza-Ascoli, match valido per la quattordicesima giornata di Serie B, andrà in scena martedì 22 dicembre 2020 alle ore 21 allo stadio Brianteo. Come arrivano le due squadre? Il Monza, dopo due vittorie consecutive, è incappato nella sconfitta all’Adriatico contro il Pescara che lo ha costretto a rimanere all’ottavo posto in classifica. L’ obiettivo è dunque tornare subito alla vittoria per riprendere la corsa ai playoff. L’ Ascoli, invece, deve ancora conquistare una vittoria dall’arrivo di Delio Rossi, per cui battere i brianzoli significherebbe una grande iniezione di fiducia. Le probabili formazioni Monza(4-3-3): Di Gregorio, Donati, Bettella, Bellusci, Carlos Augusto, Frattesi, Fossati, Colpani, Boateng, Gytkiaer, Mota. All. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 21 dicembre 2020), match valido per la quattordicesima giornata di Serie B, andrà in scena martedì 22 dicembre 2020 alle ore 21 allo stadio Brianteo. Come arrivano le due squadre? Il, dopo due vittorie consecutive, è incappato nella sconfitta all’Adriatico contro il Pescara che lo ha costretto a rimanere all’ottavo posto in classifica. L’ obiettivo è dunque tornare subito alla vittoria per riprendere la corsa ai playoff. L’, invece, deve ancora conquistare una vittoria dall’arrivo di Delio Rossi, per cui battere i brianzoli significherebbe una grande iniezione di fiducia. Le(4-3-3): Di Gregorio, Donati, Bettella, Bellusci, Carlos Augusto, Frattesi, Fossati, Colpani, Boateng, Gytkiaer, Mota. All. ...

MoliPietro : Monza-Ascoli: probabili formazioni e in tv - TuttoAscoli : Monza, Bellusci: 'Ascoli è casa mia, la squadra del mio cuore' - cops27mb1 : Monza – Ascoli, Bellusci: ‘Cancellare immediatamente Pescara, partita speciale per me contro i marchigiani’… - cops27mb1 : Diretta live Monza – Ascoli (mar. 22/12, ore 19), nei 24 convocati brianzoli non figurano Balotelli, Paletta e Scag… - PicenoTime : Monza, 24 i convocati di Brocchi per il match con l'Ascoli. Out Balotelli e Paletta -