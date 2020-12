Monza-Ascoli (martedì 22 dicembre, ore 19): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 21 dicembre 2020) Quattordicesimo turno di Serie B e per il Monza di Brocchi è il turno di ricevere tra le mura amiche un Ascoli in seria difficoltà. Biancorossi sconfitti a Pescara nel finale, in una gara in cui i brianzoli sono stati puniti dalle troppe ingenuità difensive; per i marchigiani sconfitta beffa in quel di Vicenza, battuti InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 21 dicembre 2020) Quattordicesimo turno di Serie B e per ildi Brocchi è il turno di ricevere tra le mura amiche unin seria difficoltà. Biancorossi sconfitti a Pescara nel finale, in una gara in cui i brianzoli sono stati puniti dalle troppe ingenuità difensive; per i marchigiani sconfitta beffa in quel di Vicenza, battuti InfoBetting: Scommesse Sportive e

