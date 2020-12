Montesarchio | Clemente | “I Cinque Stelle non perdono occasione per speculazione politica”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – L’assessore alle Politiche Energetiche e all’Innovazione del Comune di, Annalisa, dichiara: “Idinonper una nuova. Come si può definire altrimenti l’attribuire responsabilità di un fatto odioso, come una rapina in casa, ad una presunta mancanza amministrativa?. E delle più becere.Forse spinti dallo spirito natalizio, che evoca nostalgia per il “lavoretto”, gli attivisti realizzano un collage che vorrebbe creare imbarazzo all’amministrazione citando gli annunci sulla videosorveglianza: nel testo si parla poi di un furto in casa subito da un cittadino.Ora: ...