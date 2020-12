Moda e cinema | lo stile senza età di Ali MacGraw

Leggi su iodonna

(Di lunedì 21 dicembre 2020) L’anno scorso era in prima fila alla sfilata di Chanel: occhi vivaci, capelli grigi raccolti, chanellina nera, pantaloni bianchi e ballerine. Aliè per eccellenza un’icona diSeventies, ma il suoevergreen è tutt’oggi ben deciso e definito, e i suoi outfit presenti e passati sono lo spunto perfetto per chi a 50 anni (e non solo) è alla ricerca di idee look sofisticati ma understatement, semplici eppure preziosi, metropolitani ma arricchiti da dettagli etnici. L'intramontabiledi Alisfoglia la gallery ...