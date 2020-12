Mobile Benchmark Italy 2020 | a Vodafone il primato del 5G in Italia

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) –offre la migliore esperienza 5G incon prestazioni cinque volte più veloci del 4G a Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli. Ad attestarlo è ildella società tedesca Umlaut. In base ai test effettuati da Umlaut a Milano, Roma, Torino, Napoli e Bologna, le città in cuiha lanciato prima inil 5G su rete commerciale, la rete di ultima generazione dimostra un sostanziale cambio di passo rispetto al 4G sia per la velocità media sia per quella di picco. Nel dettaglio – rileva Umlaut – i clienti con un device 5G sperimentano velocità di download cinque volte superiori rispetto alla tecnologia precedente grazie alla qualità e all’ampiezza delle frequenze ...