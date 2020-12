Mo | Kushner | ' con Trump è esplosa la pace nella regione' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Gerusalemme non è la causa del problema, è il cuore della soluzione", ha proseguito, citato dal sito del 'Jerusalem Post'. "Alcuni hanno usato la causa di Gerusalemme per dividere, Gerusalemme rimane orgogliosamente aperta", ha aggiunto sottolineando che "la trasformazione regionale è in corso" e che "dobbiamo continuare a riscrivere capitoli nuovi ed entusiasmanti e non tornare alle vecchie idee. Il mondo sta cambiando in meglio". Il Marocco è il quarto Paese arabo e musulmano a normalizzare i legami con Israele in base ai cosiddetti Accordi di Abramo negoziati dagli Stati Uniti, dopo Emirati, Bahrein e Sudan.