Missili contro l’ambasciata Usa di Baghdad. Cosa c’è dietro? (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alle nove di domenica sera (ora locale) una salva di razzi Katyusha è caduta nel quartiere della Green Zone di Baghdad in cui si trova l’ambasciata americana: tre Missili sono finiti nei pressi del compound fortificato della postazione diplomatica, almeno uno ha colpito un palazzo e distrutto un appartamento. Un altro edificio è stato con ogni probabilità colpito dal sistema anti-areo di cui è dotata l’ambasciata, il C-Ram, ed è questa l’immagine più simbolica dell’Iraq, letteralmente intrappolato tra Stati Uniti e Iran, e in cerca di evoluzioni. IL CONTESTO Ad attaccare il fortino diplomatico americano è molto possibile che siano state le milizie collegate a doppio filo con i Pasdaran. Non è la prima volta che succede, anzi è una costante da diversi mesi. E adesso arriva un momento particolarmente delicato che fa da ... Leggi su formiche (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alle nove di domenica sera (ora locale) una salva di razzi Katyusha è caduta nel quartiere della Green Zone diin cui si trovaamericana: tresono finiti nei pressi del compound fortificato della postazione diplomatica, almeno uno ha colpito un palazzo e distrutto un appartamento. Un altro edificio è stato con ogni probabilità colpito dal sistema anti-areo di cui è dotata, il C-Ram, ed è questa l’immagine più simbolica dell’Iraq, letteralmente intrappolato tra Stati Uniti e Iran, e in cerca di evoluzioni. IL CONTESTO Ad attaccare il fortino diplomatico americano è molto possibile che siano state le milizie collegate a doppio filo con i Pasdaran. Non è la prima volta che succede, anzi è una costante da diversi mesi. E adesso arriva un momento particolarmente delicato che fa da ...

