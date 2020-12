Miss Francia, minacce e insulti antisemiti alla reginetta israeliana (Di lunedì 21 dicembre 2020) Shock e indignazione in Francia per una serie di Tweet antisemiti contro la seconda classificata al concorso di Miss France , di cui ieri si celebrato il centenario, che aveva raccontato durante il ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 21 dicembre 2020) Shock e indignazione inper una serie di Tweetcontro la seconda classificata al concorso diFrance , di cui ieri si celebrato il centenario, che aveva raccontato durante il ...

Ultime Notizie dalla rete : Miss Francia Miss Provenza April Benayoum e l’odio antisemita sui social Corriere della Sera Miss Francia, minacce e insulti antisemiti alla reginetta israeliana - FOTO

Miss Francia, “sei israeliana, rimpiangerai di essere viva”: minacce e insulti antisemiti alla reginetta April Benayoum

