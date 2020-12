Ministero non riconosce punteggio su titolo estero a precaria in graduatoria. Sentenza (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione III Bis, Sentenza n. 13688 depositata il 18 dicembre 2020) ha dato ragione a una docente che, immotivatamente, si era trovata nella posizione 245 della graduatoria, vedendosi valutati, in modo errato, alcuni titoli. Il giudice amministrativo adito dalla docente aveva richiesto chiarimenti al MIUR che, tuttavia, aveva sì risposto, ma senza spiegare i motivi. E’ quindi scattato l’obbligo di rivalutare i titoli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione III Bis,n. 13688 depositata il 18 dicembre 2020) ha dato ragione a una docente che, immotivatamente, si era trovata nella posizione 245 della, vedendosi valutati, in modo errato, alcuni titoli. Il giudice amministrativo adito dalla docente aveva richiesto chiarimenti al MIUR che, tuttavia, aveva sì risposto, ma senza spiegare i motivi. E’ quindi scattato l’obbligo di rivalutare i titoli. L'articolo .

NicolaPorro : ?? Quello che non vi dicono sui ?????????????? morti, la strage delle #imprese, la faida al Ministero della Sanità. Questo… - Homers_howl : RT @marco_gervasoni: Sapete dove Miozzo , il ginecologo a capo del Cts , si è specializzato (appunto in ginecologia) : ? nell’Università de… - trincherov : RT @AntonioSocci1: Caro Andrea Romano, diversamente da quanto lei afferma, è stato il ministero della Sanità di Speranza, quando è scoppiat… - marialetizianal : RT @AntonioSocci1: Caro Andrea Romano, diversamente da quanto lei afferma, è stato il ministero della Sanità di Speranza, quando è scoppiat… - Ilsognatore13 : RT @marco_gervasoni: Sapete dove Miozzo , il ginecologo a capo del Cts , si è specializzato (appunto in ginecologia) : ? nell’Università de… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministero non Ministero non riconosce punteggio su titolo estero a precaria in graduatoria. Sentenza Orizzonte Scuola Omicidio del ginecologo: i misteri della visita di Ansaldi a Milano

Il giallo dell'omicidio di Stefano Ansaldi. Aveva appuntamento con qualcuno a Milano. Scomparso il suo cellulare. I suoi presunti assassini si sono cambiati di abito ...

Code di auto per il ritorno in Sicilia in traghetto: comincia il picco dei rientri per Natale

Campania zona arancione: i ristoratori da De Luca, ma la Regione non ritira l'ordinanza La Regione ... domenica 20 dicembre, del Ministero della Salute. I decessi registrati nell’ultima giornata ...

Il giallo dell'omicidio di Stefano Ansaldi. Aveva appuntamento con qualcuno a Milano. Scomparso il suo cellulare. I suoi presunti assassini si sono cambiati di abito ...Campania zona arancione: i ristoratori da De Luca, ma la Regione non ritira l'ordinanza La Regione ... domenica 20 dicembre, del Ministero della Salute. I decessi registrati nell’ultima giornata ...