Milan, Leao: «Maldini sorpresa del 2021. Ibrahimovic il più forte» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Rafael Leao è l’uomo del momento in casa Milan. Ecco le sue parole sul gruppo rossonero, svelando i segreti e le soprese del 2021 Rafael Leao è stato intervistato da 433. Ecco le sue parole. CHI BATTEREBBE IL RIGORE DECISIVO – «Onestamente lo darei a Zlatan ma ha sbagliato 2 degli ultimi 3. Kessié ha avuto due rigori contro la Fiorentina e ne ha sbagliato uno. Lo darei a Zlatan perché vive per questi momenti». LA sorpresa DEL 2021 – «Onestamente vorrei dire Maldini perché ha tanto talento. Spero che l’anno prossimo abbia più possibilità di mettersi in mostra perché gli voglio bene da amico e come calciatore, è talentuoso». IL PIU’ VELOCE – «Theo Hernandez, ma se sono in campo lo sono io». IL PIU’ forte FISICAMENTE – «Beh facile, Zlatan». LEGGI LE ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Rafaelè l’uomo del momento in casa. Ecco le sue parole sul gruppo rossonero, svelando i segreti e le soprese delRafaelè stato intervistato da 433. Ecco le sue parole. CHI BATTEREBBE IL RIGORE DECISIVO – «Onestamente lo darei a Zlatan ma ha sbagliato 2 degli ultimi 3. Kessié ha avuto due rigori contro la Fiorentina e ne ha sbagliato uno. Lo darei a Zlatan perché vive per questi momenti». LADEL– «Onestamente vorrei direperché ha tanto talento. Spero che l’anno prossimo abbia più possibilità di mettersi in mostra perché gli voglio bene da amico e come calciatore, è talentuoso». IL PIU’ VELOCE – «Theo Hernandez, ma se sono in campo lo sono io». IL PIU’FISICAMENTE – «Beh facile, Zlatan». LEGGI LE ...

AntoVitiello : #Milan da applausi, risposta eccezionale in un momento difficile della stagione. Battuto il #Sassuolo senza 5 titol… - SkySport : ?? FULMINE LEAO ?? Il vantaggio del Milan arriva dopo 6”76! RAFA LEAO ENTRA NELLA STORIA DELLA SERIE A: è il gol pi… - fanpage : Il gol di Rafael Leao in #SassuoloMilan, realizzato dopo appena 6 secondi di gioco, andava annullato. Ecco perché: - mic_manente : #Leao fa il gol più veloce della Serie A e il #Milan resta primo. ??? @Gazzetta_it @SkySport @DAZN_IT @tackleduro… - aylaf__ : L'arbitro Mariani non si è accorto della posizione irregolare di Rafael Leao al momento della battuta e ha lasciato… -