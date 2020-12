Milan, Leao: “Maldini sarà la sorpresa del 2021, ha un gran talento. Ibrahimovic…” (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'attaccante del Milan, Rafael Leao, ha parlato nel corso di una diretta con la pagina Instagram 433: "Posso dire che Ibrahimovic è il calciatore più forte fisicamente della nostra squadra. Nonostante lui abbia sbagliato gli ultimi due rigori il prossimo lo farei battere ancora ad Ibra, è uno che vive per questi momenti ed è il leader di questa squadra. La sorpresa del 2021? Dico Maldini, ha un grande talento e spero che possa esprimerlo. Il più veloce della nostra squadra? Theo Hernandez, ma solo quando non ci sono io in campo. Calhanoglu invece è il più simpatico".caption id="attachment 1068977" align="alignnone" width="5358" Leao, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'attaccante del, Rafael, ha parlato nel corso di una diretta con la pagina Instagram 433: "Posso dire che Ibrahimovic è il calciatore più forte fisicamente della nostra squadra. Nonostante lui abbia sbagliato gli ultimi due rigori il prossimo lo farei battere ancora ad Ibra, è uno che vive per questi momenti ed è il leader di questa squadra. Ladel? Dico, ha undee spero che possa esprimerlo. Il più veloce della nostra squadra? Theo Hernandez, ma solo quando non ci sono io in campo. Calhanoglu invece è il più simpatico".caption id="attachment 1068977" align="alignnone" width="5358", getty/caption ITA Sport Press.

