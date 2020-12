Milan, colpo dal Real Madrid: l’agente di Jovic è a Milano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nonostante le grandi prestazioni del Diavolo, i rossoneri sono in continua preoccupazione per un vice Ibra. Nel frattempo l’agente di Jovic è stato visto a Milano. Fali Ramadani, l’agente di Luka Jovic, è a Milano per parlare con i vertici della società rossonera. Il 23enne serbo non riesce a trovare spazio tra le file delle L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nonostante le grandi prestazioni del Diavolo, i rossoneri sono in continua preoccupazione per un vice Ibra. Nel frattempodiè stato visto ao. Fali Ramadani,di Luka, è ao per parlare con i vertici della società rossonera. Il 23enne serbo non riesce a trovare spazio tra le file delle L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

infoitsport : Dalla Serbia – Milan, colpo Jovic | Ramadani domani in città - infoitsport : Calciomercato Milan – Pellegatti a sorpresa: “Colpo perfetto per il Milan!” - infoitsport : Calciomercato Milan – Dopo il match la conferma: “Colpo da 15 milioni dal Sassuolo!” - JuventusUn : #Juve, colpo dalla @Lazio: #Lotito vuole cedere il giocatore al presidente @Agnelli! LE CIFRE?… - infoitsport : Calciomercato Juventus, colpo in difesa | Attenzione a Milan e Napoli! -