Migranti, tolto il fermo a Ocean Viking: "Torniamo in mare" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Oggi, a seguito di una nuova ispezione della Guardia Costiera Italiana, è stato tolto il fermo amministrativo della Ocean Viking . Lo riferisce la ong Sos Mediterranee, la cui nave era rimasta bloccata... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 21 dicembre 2020) Oggi, a seguito di una nuova ispezione della Guardia Costiera Italiana, è statoilamministrativo della. Lo riferisce la ong Sos Mediterranee, la cui nave era rimasta bloccata...

La ong, sottolinea una nota, «è felice di poter tornare in mare e riprendere le operazioni di ricerca e soccorso, dopo mesi di sforzi e costose modifiche per adeguare la Ocean Viking ai nuovi requisit ...

Gioia Tauro, i migranti incontrano il sindaco: tolto il blocco

Gioia Tauro, la situazione della circolazione stradale è tornata alla normalità. E’ stato tolto il blocco attuato dai braccianti stranieri al quadrivio Sbaglia di Gioia Tauro ...

