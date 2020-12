Migranti, Ocean Viking torna in mare: revocato fermo amministrativo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sos Mediterranee è pronta a riprendere le operazioni di ricerca e soccorso in mare. Oggi, infatti, dopo una nuova ispezione della Guardia costiera italiana, è stato tolto il fermo amministrativo alla Ocean Viking. La nave era rimasta bloccata per 5 mesi a Porto Empedocle, nell’Agrigentino. “Le misure amministrative che quest’anno hanno fermato le navi della Ong – si legge in una nota – hanno creato un vuoto nel sistema di soccorso in mare, con conseguenze letali per le persone in pericolo nel Mediterraneo. Sos Mediterranee è felice di poter tornare in mare e riprendere le operazioni di ricerca e soccorso, dopo mesi di sforzi e costose modifiche per adeguare la Ocean Viking ai nuovi requisiti di sicurezza richiesti ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sos Mediterranee è pronta a riprendere le operazioni di ricerca e soccorso in. Oggi, infatti, dopo una nuova ispezione della Guardia costiera italiana, è stato tolto ilalla. La nave era rimasta bloccata per 5 mesi a Porto Empedocle, nell’Agrigentino. “Le misure amministrative che quest’anno hanno fermato le navi della Ong – si legge in una nota – hanno creato un vuoto nel sistema di soccorso in, con conseguenze letali per le persone in pericolo nel Mediterraneo. Sos Mediterranee è felice di poterre ine riprendere le operazioni di ricerca e soccorso, dopo mesi di sforzi e costose modifiche per adeguare laai nuovi requisiti di sicurezza richiesti ...

