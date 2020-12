Meteo Italia verso gennaio 2021: botti d’Inverno, le novità saranno clamorose (Di lunedì 21 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI I modelli matematici di previsione cominciano a inquadrare una dinamica Meteo climatica che, se confermata, potrebbe letteralmente stravolgere l’andamento dell’Inverno. Stiamo parlando di un potente riscaldamento della stratosfera, laddove il Vortice Polare domina la scena ma pur avendo una potenza di “fuoco” non indifferente non sta riuscendo a propagare i propri effetti in troposfera. Il riscaldamento, si sa, è un evento imponente che va a destabilizzare il Vortice stesso. L’apice di tale dinamica dovrebbe realizzarsi a inizio anno, quindi nella prima decade di gennaio 2021, ma già prima potrebbero succedere delle cose a dir poco interessanti. Da Natale dovrebbe far freddo: un primo impulso artico potrebbe portarci neve a bassissima quota, poi potrebbe strutturarsi un ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI I modelli matematici di previsione cominciano a inquadrare una dinamicaclimatica che, se confermata, potrebbe letteralmente stravolgere l’andamento dell’Inverno. Stiamo parlando di un potente riscaldamento della stratosfera, laddove il Vortice Polare domina la scena ma pur avendo una potenza di “fuoco” non indifferente non sta riuscendo a propagare i propri effetti in troposfera. Il riscaldamento, si sa, è un evento imponente che va a destabilizzare il Vortice stesso. L’apice di tale dinamica dovrebbe realizzarsi a inizio anno, quindi nella prima decade di, ma già prima potrebbero succedere delle cose a dir poco interessanti. Da Natale dovrebbe far freddo: un primo impulso artico potrebbe portarci neve a bassissima quota, poi potrebbe strutturarsi un ...

