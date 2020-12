Messi: “Ho passato una brutta estate, ma ora sto bene e voglio lottare per tutti gli obiettivi che ci aspettano al Barcellona” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lionel Messi è tornato a parlare di sè e del suo futuro, RAC1 oggi ha anticipato alcune delle sue risposte di una sua intervista che andrà in onda a La Sexta domenica prossima. Ecco alcune delle sue parole:“Oggi sto bene. Ho passato veramente una brutta estate, così come il periodo precedente e l’inizio di questa stagione, ma oggi sto bene. Ho voglia di lottare davvero per tutti gli obiettivi e le competizioni che ci aspettano. Sento che il club sta vivendo un momento complicato, tutto ciò che circonda il Barcellona è diventato difficile, ma io ho entusiasmo”. Foto: Twitter ufficiale Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lionelè tornato a parlare di sè e del suo futuro, RAC1 oggi ha anticipato alcune delle sue risposte di una sua intervista che andrà in onda a La Sexta domenica prossima. Ecco alcune delle sue parole:“Oggi sto. Hoveramente una, così come il periodo precedente e l’inizio di questa stagione, ma oggi sto. Ho voglia didavvero perglie le competizioni che ci. Sento che il club sta vivendo un momento complicato, tutto ciò che circonda ilè diventato difficile, ma io ho entusiasmo”. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

