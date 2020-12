Messa in preparazione del Santo Natale per gli studenti del “Villaggio dei Ragazzi” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiStamane, alle 10.30, una rappresentanza della popolazione studentesca della Fondazione Villaggio dei Ragazzi si è riunita presso la Chiesa di Santa Maria della Pace, ubicata all’interno dell’Opera, per la celebrazione della tradizionale Messa pre-natalizia. La Cerimonia è stata officiata da Padre Leonardo Cuccurullo, Rettore della Chiesa dell’Annunziata di Maddaloni. Presente il Sindaco Andrea De Filippo, il Commissario Straordinario Felicio De Luca e una rappresentanza di dipendenti dell’Opera fondata da don Salvatore d’Angelo 73 anni fa. Il Rito è stato celebrato nel pieno rispetto delle misure previste dal “Protocollo per la celebrazione delle Messe”. Coinvolgente l’omelia di don Leonardo, iniziata nel ricordo del Vescovo D’Alise: “Ho amato la Fondazione – ha affermato il sacerdote – ne seguo le vicende e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiStamane, alle 10.30, una rappresentanza della popolazione studentesca della Fondazionedeisi è riunita presso la Chiesa di Santa Maria della Pace, ubicata all’interno dell’Opera, per la celebrazione della tradizionalepre-natalizia. La Cerimonia è stata officiata da Padre Leonardo Cuccurullo, Rettore della Chiesa dell’Annunziata di Maddaloni. Presente il Sindaco Andrea De Filippo, il Commissario Straordinario Felicio De Luca e una rappresentanza di dipendenti dell’Opera fondata da don Salvatore d’Angelo 73 anni fa. Il Rito è stato celebrato nel pieno rispetto delle misure previste dal “Protocollo per la celebrazione delle Messe”. Coinvolgente l’omelia di don Leonardo, iniziata nel ricordo del Vescovo D’Alise: “Ho amato la Fondazione – ha affermato il sacerdote – ne seguo le vicende e ...

