Mercato Juventus, nuovo talento americano in arrivo? Superata la Roma (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mercato Juventus – nuovo nome in orbita Juventus. Un giovane talento pronto ad esplodere. A riscaldare queste fredde ore invernali, ci sta pensando il tam tam mediatico che si sta sviluppando intorno al nome di Bryan Reynolds. Il terzino statunitense, da tempo oggetto del desiderio della Roma, sarebbe finito nel mirino anche della Juventus, che secondo quanto riportato da AsRoma Live, potrebbe trovare un’intesa con il Dallas sfruttando il supporto del Cagliari. Mercato Juventus, Reynolds a Torino? Sul laterale americano, la Roma aveva trovato un accordo sulla base di un contratto quadriennale a circa 750 mila euro annui da corrispondere al calciatore, e una cifra vicina ai 7 milioni di ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 21 dicembre 2020)nome in orbita. Un giovanepronto ad esplodere. A riscaldare queste fredde ore invernali, ci sta pensando il tam tam mediatico che si sta sviluppando intorno al nome di Bryan Reynolds. Il terzino statunitense, da tempo oggetto del desiderio della, sarebbe finito nel mirino anche della, che secondo quanto riportato da AsLive, potrebbe trovare un’intesa con il Dallas sfruttando il supporto del Cagliari., Reynolds a Torino? Sul laterale, laaveva trovato un accordo sulla base di un contratto quadriennale a circa 750 mila euro annui da corrispondere al calciatore, e una cifra vicina ai 7 milioni di ...

