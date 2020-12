Meloni: «Nel governo si litiga su rimpasto e poltrone, gli italiani sono attoniti e sbigottiti» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Quello che sta avvenendo all’interno della maggioranza di governo «mi pare una discussione lunare e penso che gli italiani li guardino attoniti e sbigottiti come capita di fare a me». Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite di Un giorno da pecora su Radiouno Rai parla della crisi del governo. Da una parte c’è Conte che tenta di resistere. Dall’altra Renzi che suona carica contro il governo. «È una discussione assolutamente ridicola – ha ribadito la Meloni – dopo di che se cade il governo meglio, aspettiamo a vedere se cade». Meloni: «Disarmata da quello che sta accadendo» «sono disarmata dal politichese – ha aggiunto Giorgia Meloni – dal fatto che mentre abbiamo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Quello che sta avvenendo all’interno della maggioranza di«mi pare una discussione lunare e penso che glili guardinocome capita di fare a me». Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, ospite di Un giorno da pecora su Radiouno Rai parla della crisi del. Da una parte c’è Conte che tenta di resistere. Dall’altra Renzi che suona carica contro il. «È una discussione assolutamente ridicola – ha ribadito la– dopo di che se cade ilmeglio, aspettiamo a vedere se cade».: «Disarmata da quello che sta accadendo» «disarmata dal politichese – ha aggiunto Giorgia– dal fatto che mentre abbiamo ...

