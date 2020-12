Melissa Satta ufficiale la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng (Di lunedì 21 dicembre 2020) Era nell’aria ed è arrivata la conferma, Melissa Satta con un post su Instagram ha reso noto la fine del matrimonio e dell’amore con Kevin Prince Boateng. Tutto è precipitato in pochi mesi, dopo la crisi sul finire del 2019 le cose in casa Satta – Boateng sembravano essersi ricomposte, tanto che nella primavera di quest’anno si pensava ad un fratellino per Maddox. Poi invece le tensioni, la separazione con lei che va a vivere da un’amica e ora l’addio definitivo. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng amore e matrimonio al capolinea Su instagram l’ex velina ha scritto confermando la rottura con il giocatore del Monza: “Dopo un periodo ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 21 dicembre 2020) Era nell’aria ed è arrivata la conferma,con un post su Instagram ha reso noto ladele dell’amore con. Tutto è precipitato in pochi mesi, dopo la crisi sul finire del 2019 le cose in casasembravano essersi ricomposte, tanto che nella primavera di quest’anno si pensava ad un fratellino per Maddox. Poi invece le tensioni, la separazione con lei che va a vivere da un’amica e ora l’addio definitivo.amore eal capolinea Su instagram l’ex velina ha scritto confermando la rottura con il giocatore del Monza: “Dopo un periodo ...

