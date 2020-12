Melissa Satta risponde al messaggio di Boateng: “Grazie per questi 9 anni e per il regalo…” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le voci di una separazione si rincorrevano da tempo, oggi è arrivato l'annuncio tramite i social di Kevin-Prince Boateng. "Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox", ha scritto il centrocampista del Monza. Qualche ora dopo è arrivata la risposta di Melissa Satta sempre attraverso i social: "Grazie per questi 9 anni e per il regalo più bello... Maddox". Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le voci di una separazione si rincorrevano da tempo, oggi è arrivato l'annuncio tramite i social di Kevin-Prince. "Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox", ha scritto il centrocampista del Monza. Qualche ora dopo è arrivata la risposta disempre attraverso i social: "pere per il regalo più bello... Maddox". Golssip.

