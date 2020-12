Melissa Satta e Kevin Prince Boateng | è finita | l’annuncio della coppia

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Una delle ultime storiche coppie velina-calciatore si è lasciata.hanno deciso di dirsi addio e lo hanno comunicato tramite un messaggi sui propri profili social. Non è la prima separazione per i due, ma c’era stato un riavvicinamento e anche voci di un secondo figlio in arrivo. Nulla di tutto questo: laarriva al capolinea, ma con serenità. La storia traNiente lieto fine per lache ha fatto sognare i fan dell’ex velina di Striscia la Notizia e il calciatore di (tra le altre) Milan, Fiorentina e ora al Monza. Lei è uno dei nomi che più si sono legati al “velinismo”, ...