Melissa Satta e Kevin Boateng: matrimonio finito (Di lunedì 21 dicembre 2020) Era nell’aria ma ora è ufficiale. E’ finita tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. I due prendono strade diverse. “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni e in totale serenità”, ha scritto su Instagram il calciatore del Monza, spiegando come insieme a Melissa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Era nell’aria ma ora è ufficiale. E’ finita traPrince. I due prendono strade diverse. “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni e in totale serenità”, ha scritto su Instagram il calciatore del Monza, spiegando come insieme aL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Giornaleditalia : Melissa Satta e Kevin Boateng, matrimonio finito: si sono lasciati definitivamente. L’annuncio - ehblablabla : Tempi duri per gli uomini sia io che Melissa satta sul mercato - MediasetTgcom24 : Melissa Satta e Boateng: “Abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione” #melissasatta… - Julio_Arnes : Sì ok, Melissa Satta è single ma non preferiresti dei deliziosi cereali Cheerios? - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Melissa Satta e Boateng, il divorzio è ufficiale. Lei su Instagram: «Grazie per questi 9 anni» -