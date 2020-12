Melissa Satta e Boateng, è divorzio: la verità di lei su Instagram – FOTO (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tra Melissa Satta e Boateng l’amore è finito. La relazione si è chiusa ancora una volta, e questa volta con una rottura netta e definitiva. È ufficiale: Melissa Satta e Boateng non stanno più insieme. La coppia si è lasciata e la cosa ha ricevuti i crismi dell’effettivo divorzio sui social. È la modella sarda L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tral’amore è finito. La relazione si è chiusa ancora una volta, e questa volta con una rottura netta e definitiva. È ufficiale:non stanno più insieme. La coppia si è lasciata e la cosa ha ricevuti i crismi dell’effettivosui social. È la modella sarda L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MediasetTgcom24 : Melissa Satta e Boateng: “Abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione” #melissasatta… - Gazzetta_it : #Boateng e #MelissaSatta si dicono addio: il messaggio social - pennellone571 : 'Grazie per questi nove anni insieme'. Fine dell’amore tra Melissa Satta e Boateng - Notiziedi_it : “Grazie per questi nove anni insieme”. Fine dell’amore tra Melissa Satta e Boateng - infoitcultura : Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, è divorzio ufficiale: «Grazie per questi 9 anni» - Il -