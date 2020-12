Melissa Satta cambia vita: clamoroso annuncio – FOTO (Di lunedì 21 dicembre 2020) Melissa Satta, colpo di scena: arriva un clamoroso annuncio da parte della show-girl milanese. Arriva una decisione fortissima per il 2021. Melissa Satta si separa definitivamente da Kevin Prince Boateng: non si può parlare ovviamente di un fulmine a ciel sereno, ma l’annuncio è comunque roboante. La show-girl, già lontana da un po’ dall’ex marito, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020), colpo di scena: arriva unda parte della show-girl milanese. Arriva una decisione fortissima per il 2021.si separa definitivamente da Kevin Prince Boateng: non si può parlare ovviamente di un fulmine a ciel sereno, ma l’è comunque roboante. La show-girl, già lontana da un po’ dall’ex marito, L'articolo proviene da Inews.it.

361_magazine : #MelissaSatta annuncia la fine del suo matrimonio - G1NGERETTI : Melissa Satta ti stimo da quando ti coccolavi con Ale Roma, ora che sei single stimo ancora di più - Dulafive : 'La società ringrazia la sig. Satta Melissa per l'impegno e le augura buona fortuna per gli scenari futuri'. - ChiccoseDOC : MELISSA SATTA E KEVIN PRINCE BOATENG CONFERMANO, VIA SOCIAL, LA FINE DEL LORO MATRIMONIO.. - tackleduro : RT @Adnkronos: Melissa #Satta e Kevin #Boateng, matrimonio finito -