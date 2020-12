Melissa Satta annuncia la fine della storia con Kevin Boateng: le sue parole (Di lunedì 21 dicembre 2020) Melissa Satta, amatissima ex velina di Striscia La Notizia, dopo le varie voci che vedevano una crisi con il suo compagno storico e padre del loro piccolo Maddox, Kevin Prince Boateng, ha deciso di ufficializzare la loro rottura tramite un post Instagram: Dopo un periodo di separazione abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità. Fermo restando che rimarremo l’uno per l’altra un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi nove anni e per il regalo più bello…Maddox – Melissa. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 21 dicembre 2020), amatissima ex velina di Striscia La Notizia, dopo le varie voci che vedevano una crisi con il suo compagno storico e padre del loro piccolo Maddox,Prince, ha deciso di ufficializzare la loro rottura tramite un post Instagram: Dopo un periodo di separazione abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità. Fermo restando che rimarremo l’uno per l’altra un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi nove anni e per il regalo più bello…Maddox –. L'articolo proviene da Isa e Chia.

