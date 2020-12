"Medico sgozzato, non sono i nordafricani". Giallo di Milano, nuova spiazzante pista: chi lo ha accoltellato a morte in strada (Di lunedì 21 dicembre 2020) Colpo di scena nel caso del Medico sgozzato sabato pomeriggio a Milano in una strada vicina alla Stazione Centrale. I nordafricani che si sono dati alla fuga dopo aver derubato un pensionato a pochi metri di distanza e nella stessa zona non sarebbero secondo gli inquirenti i responsabili dell'efferato omicidio di Stefano Ansaldi, il ginecologo beneventano di 65 anni ritrovato in una pozza di sangue all'angolo tra via Macchi e via Scarlatti. L'agguato sotto i ponteggi del cantiere di un palazzo, avvenuto tra le 18.01 e le 18.04 mentre nella vicina corso Buenos Aires impazzava lo shopping natalizio, non sarebbe opera dei nordafricani che si sono poi dileguati in metropolitana dopo aver aggredito un 72enne a duecento metri di distanza e un quarto d'ora ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Colpo di scena nel caso delsabato pomeriggio ain unavicina alla Stazione Centrale. Iche sidati alla fuga dopo aver derubato un pensionato a pochi metri di distanza e nella stessa zona non sarebbero secondo gli inquirenti i responsabili dell'efferato omicidio di Stefano Ansaldi, il ginecologo beneventano di 65 anni ritrovato in una pozza di sangue all'angolo tra via Macchi e via Scarlatti. L'agguato sotto i ponteggi del cantiere di un palazzo, avvenuto tra le 18.01 e le 18.04 mentre nella vicina corso Buenos Aires impazzava lo shopping natalizio, non sarebbe opera deiche sipoi dileguati in metropolitana dopo aver aggredito un 72enne a duecento metri di distanza e un quarto d'ora ...

