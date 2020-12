Maxirissa al Pincio | furibonda lite a sinistra Raimo a Serra | meglio loro dei borghesi come te

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 21 dicembre 2020)al, la troppa sociologia fa male alla. Che si mette a litigare. I ragazzini che si intruppano nelle piazze del centro per darsele di santa ragione vanno difesi o isolati? E’ una questione su cui in effetti il dibattito può nascere solo nell’ambito del cerebralismo progressista. Per tutti gli altri, i normali, trattasi di un problema di ordine pubblico.scende in campo in favore delle maxirisse Troppo semplice. Questi ragazzi che mettono in fuga le forze dell’ordine, che vogliono il diritto alla sregolatezza e al rutto libero, vanno difesi o isolati? Figuriamoci se non trovavano un difensore in Christian, assessore alla Cultura del III Municipio, il quale ai tempi del primo ferreo lockdown in Italia si rammaricava perché i tossici erano in crisi di astinenza causa ...