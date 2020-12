Massimo Galli contro i medici che non vogliono vaccinarsi: "Cambiate mestiere" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Francesca Galici Massimo Galli ospite di Myrta Merlino si è scagliato contro i medici e gli operatori sanitari che non sono propensi a ricevere il vaccino Massimo Galli è stato uno degli ospiti della puntata de L'aria di domenica in onda ieri, 20 dicembre, su La7. Nel salotto di Myrta Merlino, tra i tanti temi discussi c'era il vaccino, argomento caldo in queste settimane. Oggi l'Ema dovrebbe dare l'ok al vaccino Pfizer e non ci dovrebbero essere sorprese dell'ultimo minuto in tal senso. Entro fine anno, tra Natale e Santo Stefano, in Europa dovrebbe esserci il V-day, lo start simbolico delle vaccinazioni, che in Italia cominceranno a regime solo (probabilmente) nella seconda decade di gennaio. Ma i dubbi sono ancora tanti anche tra i medici, con i ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Francesca Galiciospite di Myrta Merlino si è scagliatoe gli operatori sanitari che non sono propensi a ricevere il vaccinoè stato uno degli ospiti della puntata de L'aria di domenica in onda ieri, 20 dicembre, su La7. Nel salotto di Myrta Merlino, tra i tanti temi discussi c'era il vaccino, argomento caldo in queste settimane. Oggi l'Ema dovrebbe dare l'ok al vaccino Pfizer e non ci dovrebbero essere sorprese dell'ultimo minuto in tal senso. Entro fine anno, tra Natale e Santo Stefano, in Europa dovrebbe esserci il V-day, lo start simbolico delle vaccinazioni, che in Italia cominceranno a regime solo (probabilmente) nella seconda decade di gennaio. Ma i dubbi sono ancora tanti anche tra i, con i ...

