Massimo Cannoletta | chi è il campione de «L’Eredità» che ha conquistato il pubblico

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Per chi fosse un habitué del preserale, Massimo Cannoletta non ha bisogno di presentazioni. Con 48 puntate all’attivo, Massimo è uno dei concorrenti a tenere banco da più tempo a L’Eredità, lo storico quiz di Raiuno condotto da Flavio Insinna. Con l’appuntamento andato in onda ieri, 20 dicembre, Cannoletta vince ancora una volta al gioco finale della Ghigliottina portandosi a casa 27.500 euro che, sommati alle cifre conquistate precedentemente, arriva a un montepremi complessivo di 280 mila euro. https://twitter.com/GioCedrone/status/1340731286026108929