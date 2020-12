Massiccio del Matese, le paline da neve vibrano: ecco lo strano fenomeno che i geologi non riescono a spiegare – Video (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le paline da neve tremano. E, secondo alcuni residenti, spesso, ma non sempre, c’è un forte odore di zolfo. Fenomeni apparentemente “misteriosi” che stanno tenendo alta l’attenzione di abitanti e studiosi, tra cui geologi, nel territorio del Massiccio del Matese, al confine tra Molise e Campania, tra Bocca della Selva e Campitello Matese. Alcuni utenti social nelle ultime ore hanno infatti condiviso Video che mostrano, appunto, i pali da neve muoversi, in più occasioni e senza una spiegazione. Tanto da spingere alcuni geologi, a chiedere delucidazioni sul gruppo facebook “geologi.it. Il sito dei geologi italiani”. “Questa mattina sono stato in zona. Arrivato alle 9, tutto fermo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ledatremano. E, secondo alcuni residenti, spesso, ma non sempre, c’è un forte odore di zolfo. Fenomeni apparentemente “misteriosi” che stanno tenendo alta l’attenzione di abitanti e studiosi, tra cui, nel territorio deldel, al confine tra Molise e Campania, tra Bocca della Selva e Campitello. Alcuni utenti social nelle ultime ore hanno infatti condivisoche mo, appunto, i pali damuoversi, in più occasioni e senza una spiegazione. Tanto da spingere alcuni, a chiedere delucidazioni sul gruppo facebook “.it. Il sito deiitaliani”. “Questa mattina sono stato in zona. Arrivato alle 9, tutto fermo. ...

