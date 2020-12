Massacro di Padova | gli ultimi atroci momenti dei due fratelli | hanno lottato contro il padre fino alla fine

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Fa ancora discutere l’omicidio-suicidio avvenuto ieri a Trebaseleghe, provincia di. Un uomo di 49 anni, Alessandro Pontin, ha ucciso con coltellategola i due figli, un ragazzo di 13 anni e una ragazza di 14 anni, e poi si è tolto la vita con la stessa arma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire tutte le fasi di questa tragedia. Non ci sono ancora ipotesi sulle ragioni chespinto l’uomo a prendere in mano un coltello e commettere questo duplice omicidio e poi il suicidio. La comunità del piccolo paese nelno è sconvolta dall’accaduto. Nessuno poteva immaginare che la casa di via Sant’Ambrogio dove ilAlessandro viveva con i suoi figli Francesca e Pietro. L’uomo era divorziato da tempo dmadre dei due ragazzi che ...