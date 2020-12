Mario Rui sotto accusa, pagelle imbarazzanti per il portoghese (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mario Rui nel vortice delle accuse, pessima la prestazione di ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma. I principali quotidiani demoliscono Mario Rui colpevole non … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 21 dicembre 2020)Rui nel vortice delle accuse, pessima la prestazione di ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma. I principali quotidiani demolisconoRui colpevole non … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

en_sscnapoli : ?? | Starting XI: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Bakayoko, Demme, Lozano, Zielinski, Insigne, Me… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili I quotidiani asfaltano Mario Rui: “Errore letale, per tutta la ser… - Onda_CalabraII : @ElsioAudino @DiMarzio Va be sl posto di Mertens (che è semi bollito) gioca quel bidone assurdo di Petagna e al pos… - ToniAzzurri : Mario Rui è il classico che giocatore che vive al di sopra delle proprie possibilità. - ilnapolionline : Voti CdS - Prove da dimenticare per Fabian Ruiz e Mario Rui - -