(Di lunedì 21 dicembre 2020) , com è finita?è entrato dentro la casa del Grande Fratello Vip venerdì scorso. Il giovane attore, classe 1991, è una vecchia conoscenza del GF avendo partecipato al programma nel 2012, ma in quell’occasione la sua permanenza nel reality durò solo due settimane. Nei giorni scorsiha raccontato a Cecilia Capriotti, anche lei new entry dentro la casa, alcuni dettagli della sua ultima relazione con. “Sono single da giugno, dopo un’anno di relazione e sei mesi di convivenza”, rispondealle domande incalzanti della showgirl. “Pensavo fosse la donna della mia vita” dice a Cecilia e spiega i motivi che hanno portato alla rottura “abbiamo capito entrambi che ci stavamo snaturando per la volontà dell’altro e questa cosa non era la cosa giusta, ...

GrandeFratello : Prontissimo a varcare la Porta Rossa! Mario Ermito sarà un nuovo concorrente di #GFVIP! - aurora26010 : RT @dashingdesiree: Comunque se vogliamo parlare di sex appeal Ciccio Oppini batte Mario Ermito 2-0 #GFVIP - AleMemorandum : Un'anteprima dell'incontro di stasera tra Alberto Urso e Mario Ermito #GFVIP - Virgini98688930 : ho bisogno di un Mario ermito nella mia vita.. oltre alla sua bellezza da certe lezioni di vita che mi commuovo.. - AlleBonisoli : Mario Ermito mi stai piacendo #PRELEMI -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Ermito

Grande Fratello

Puntata natalizia del Grande Fratello Vip che pensa ai suoi Vipponi in tutti i modi per rallegrarli in queste feste lontani dai propri cari. Nell’appuntamento in prima serata su Canale 5 del 21 dicemb ...Mario Ermito e la sua ex fidanzata Valentina Paolillo, com è finita? Mario Ermito è entrato dentro la casa del Grande Fratello Vip venerdì scorso. Il giovane attore, classe 1991, è una vecchia ...