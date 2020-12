Maria Concetta Mattei lascia il Tg 2 Le motivazioni

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 21 dicembre 2020)la conduzione del Tg 2 per dirigere la Scuola di Giornalismo di Perugia. Dopo ben 29 anni alla guida del telegiornale della seconda rete Rai, per la giornalista è arrivata questa grande opportunità che rappresenta il coronamento di una lunga carriera. Ladunque, sarà la prima donna a dirigere la Suola di Giornalismo e prenderà il posto di Antonio Socci, dimessosi lo scorso Maggio.il Tg2, ecco perché Il volto storico del Tg 2il suo posto dopo 29 anni di conduzione ininterrotta. La giornalista, abbandona quindi la conduzione del Tg 2 per dedicarsi al suo nuovo ruolo di ...