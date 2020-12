Mara Venier battute fuori luogo all’ospite d’eccezione: “caricami dove vuoi” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mara Venier, ultima puntata di Domenica In. Risate, momento seri e… Tante figuracce per zia Mara. Vediamo che ha combinato Mara Venier (Instagram)L’ultima puntata di Domenica In prima delle vacanze di Natale si è conclusa in un modo del tutto inaspettato. La padrona di casa, Mara Venier, ha ospitato moltissimi personaggi dello spettacolo ieri 20 dicembre, tra cui Stefano De Martino e Zucchero. L’ex marito di Belen Rodriguez è amatissimo da Zia Mara, che spessissimo lo ospita nel suo salotto televisivo. Stefano è un ex ballerino della scuola di Amici di Maria De Filippi, oggi diventato conduttore televisivo, dal 12 gennaio lo vedremo al timone del programma “Stasera tutto è possibile” su Rai 2. L’ultima puntata di Domenica In è stata ... Leggi su kronic (Di lunedì 21 dicembre 2020), ultima puntata di Domenica In. Risate, momento seri e… Tante figuracce per zia. Vediamo che ha combinato(Instagram)L’ultima puntata di Domenica In prima delle vacanze di Natale si è conclusa in un modo del tutto inaspettato. La padrona di casa,, ha ospitato moltissimi personaggi dello spettacolo ieri 20 dicembre, tra cui Stefano De Martino e Zucchero. L’ex marito di Belen Rodriguez è amatissimo da Zia, che spessissimo lo ospita nel suo salotto televisivo. Stefano è un ex ballerino della scuola di Amici di Maria De Filippi, oggi diventato conduttore televisivo, dal 12 gennaio lo vedremo al timone del programma “Stasera tutto è possibile” su Rai 2. L’ultima puntata di Domenica In è stata ...

