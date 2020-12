Manovra, tagli al Sud per finanziare la sanità. A Milano altri 145 milioni ` (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nuova pioggia di denaro per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, briciole verso il Giubileo di Roma e tagli per il Mezzogiorno. La Commissione Bilancio della Camera dà l'ok agli... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nuova pioggia di denaro per le Olimpiadi invernali di-Cortina, briciole verso il Giubileo di Roma eper il Mezzogiorno. La Commissione Bilancio della Camera dà l'ok agli...

GiovanniBussett : RT @NataleCuccurese: MANOVRA: PAGA PER TUTTI IL SUD! I TAGLI AL MEZZOGIORNO VANNO A MILANO (PER LE OLIMPIADI INVERNALI) E ALLA SANITÀ... N… - IndignataL : RT @mov24agosto: Manovra, tagli al Sud per finanziare la sanità. A Milano altri 145 milioni. ` Nuova pioggia di denaro per le Olimpiadi inv… - CarriaggioM : RT @NataleCuccurese: MANOVRA: PAGA PER TUTTI IL SUD! I TAGLI AL MEZZOGIORNO VANNO A MILANO (PER LE OLIMPIADI INVERNALI) E ALLA SANITÀ... N… - CarriaggioM : RT @mov24agosto: Manovra, tagli al Sud per finanziare la sanità. A Milano altri 145 milioni. ` Nuova pioggia di denaro per le Olimpiadi inv… - GiuseppePepe10 : RT @mov24agosto: Manovra, tagli al Sud per finanziare la sanità. A Milano altri 145 milioni. ` Nuova pioggia di denaro per le Olimpiadi inv… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra tagli Manovra, tagli al Sud per finanziare la sanità. A Milano altri 145 milioni ` Il Messaggero Redditi medio-bassi, Regione Liguria taglia tasse. Contributi a microimprese

Lo hanno comunicato oggi i responsabili di Regione Liguria. “Come già l’anno scorso – hanno aggiunto – anche quest’anno Regione Liguria inserisce nella manovra di bilancio 2021 una specifica ...

Manovra, Salvini “Uniti si vince, si ottengono risultati”

“Seppur dall’opposizione il lavoro della Lega e del centrodestra sta portando risultati positivi, penso alle famiglie, ai tre miliardi per le partite Iva, agli artigiani che non pagheranno o pagherann ...

Lo hanno comunicato oggi i responsabili di Regione Liguria. “Come già l’anno scorso – hanno aggiunto – anche quest’anno Regione Liguria inserisce nella manovra di bilancio 2021 una specifica ...“Seppur dall’opposizione il lavoro della Lega e del centrodestra sta portando risultati positivi, penso alle famiglie, ai tre miliardi per le partite Iva, agli artigiani che non pagheranno o pagherann ...