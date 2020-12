Manovra, ecco le principali novità per famiglie, lavoratori, imprese (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nel passaggio del testo in Commissione bilancio di Montecitorio sono stati introdotti 320 emendamenti, per un ammontare complessivo di risorse che sfiora i cinque miliardi Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nel passaggio del testo in Commissione bilancio di Montecitorio sono stati introdotti 320 emendamenti, per un ammontare complessivo di risorse che sfiora i cinque miliardi

CAFACLI : #LeggeDiBilancio si discute a @Montecitorio: ?? proroga #Superbonus al 30 giugno 2022 ?? #BonusMobili 50% su acquis… - infoiteconomia : Manovra, in arrivo il bonus occhiali per il 2021 ma non solo: ecco gli altri incentivi - marcovarini : Ecco che si inizia a recuperare i soldi... - Pino__Merola : Manovra, in arrivo il bonus occhiali per il 2021 ma non solo: ecco gli altri incentivi - Fabio_AZ4737 : Se avete una Panda 4x4 del 95 (1500€) e fate 2000km all'anno pagate, se comprate una Tesla da 48.000€ ve ne danno 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra ecco Manovra, ecco le principali novità per famiglie, lavoratori, imprese Il Sole 24 ORE USA: esteso il credito d’imposta per fotovoltaico ed eolico

Il Congresso USA ha approvato il mastodontico pacchetto di interventi economici in cui rientra anche la prorogra del credito d'imposta per le rinnovabili.

Manovra, Garavini (IV): “Da Imu a Controesodo e Comites, risultati mirati e concreti per italiani nel mondo”

Roma, 22 dic. – “Gli italiani nel mondo continuano ad essere una priorità dell’azione di Italia Viva al Governo. Non solo a parole. Ma nei fatti.“ Lo dichiara la Senatrice Laura Garavini, Vicepresiden ...

Il Congresso USA ha approvato il mastodontico pacchetto di interventi economici in cui rientra anche la prorogra del credito d'imposta per le rinnovabili.Roma, 22 dic. – “Gli italiani nel mondo continuano ad essere una priorità dell’azione di Italia Viva al Governo. Non solo a parole. Ma nei fatti.“ Lo dichiara la Senatrice Laura Garavini, Vicepresiden ...