Manovra: Delrio, 'sostegno a lavoratori e imprese, nuovo welfare familiare' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Un forte sostegno alle categorie più in difficoltà e alle imprese che lottano con la crisi, la creazione di un nuovo welfare familiare con l'attivazione dell'assegno unico: queste le caratteristiche della Manovra dopo l'esame della Camera". Così il capogruppo democratico alla Camera, Graziano Delrio. "Abbiamo lavorato con determinazione, assieme agli altri gruppi, per creare sviluppo e lavoro con incentivi nel settore automotive, attenti a favorire la transizione ecologica con la proroga al 2022 ed il perfezionamento delle procedure per l'ecobonus. Per settori vitali per l'economia come il turismo e il comparto aeroportuale sono stanziati un miliardo di euro come ristori per le perdite causate dall'emergenza. Per le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Un fortealle categorie più in difficoltà e alleche lottano con la crisi, la creazione di uncon l'attivazione dell'assegno unico: queste le caratteristiche delladopo l'esame della Camera". Così il capogruppo democratico alla Camera, Graziano. "Abbiamo lavorato con determinazione, assieme agli altri gruppi, per creare sviluppo e lavoro con incentivi nel settore automotive, attenti a favorire la transizione ecologica con la proroga al 2022 ed il perfezionamento delle procedure per l'ecobonus. Per settori vitali per l'economia come il turismo e il comparto aeroportuale sono stanziati un miliardo di euro come ristori per le perdite causate dall'emergenza. Per le ...

Manovra, Gariglio (Pd): "Non è stato facile trovare le risorse necessarie e per questo siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto".