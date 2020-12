Mancini | “Scamacca lo teniamo d’occhio Sassuolo e Verona sorprese del campionato Oltre al Milan”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Conferenza stampa di fine anno in FIGC del CT Robertoche ha parlato di diversi temi in questo anno complicato causa Covid che lo ha visto contagiato a novembre durante le ultime gare di Nations League. Queste le parole: “E’ stato un 2020 positivo sotto tutti i punti di vista. Scherzi a parte, parlando di campo, siamo soddisfatti. Inizieremo a preparare bene il gruppo per gli Europei dove vogliamo essere protagonisti. Dobbiamo ancora migliorare, sicuramente possiamo giocarcela quasi alla pari con le squadre più pronte di noi”. C’è spazio per qualche new entry? “Siamo in abbondanza, la speranza è sempre quella di trovare giocatori giovani, pronti non solo per adesso ma per il futuro. Sarebbe gradito averne sempre di più”. Qual è la partita più significativa del 2020? “È stata quella con l’Olanda, anche per come è stata affrontata”. Nel 2020 è arrivato Locatelli, ...