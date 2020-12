Mamma, ho riperso l'aereo: Kristen Wiig interpreta la donna dei piccioni in una parodia (VIDEO) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Kristen Wiig è la Signora dei piccioni nella parodia di Mamma, ho riperso l'aereo andata in onda durante una puntata del Saturday Night Live, con una svolta inaspettata. Kristen Wiig ha partecipato alla parodia di Mamma, ho riperso l'aereo, durante l'ultima puntata del Saturday Night Live andata in onda il 19 dicembre, interpretando la Signora dei piccioni, un personaggio impresso nella mente di tutti i fan del cult di Chris Columbus. La Signora dei piccioni in Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York è una donna di buon cuore caduta in ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 dicembre 2020)è la Signora deinelladi, hol'andata in onda durante una puntata del Saturday Night Live, con una svolta inaspettata.ha partecipato alladi, hol', durante l'ultima puntata del Saturday Night Live andata in onda il 19 dicembre,ndo la Signora dei, un personaggio impresso nella mente di tutti i fan del cult di Chris Columbus. La Signora deiin, hol'- Mi sono smarrito a New York è unadi buon cuore caduta in ...

Kristen Wiig è la Signora dei Piccioni nella parodia di Mamma, ho riperso l'aereo andata in onda durante una puntata del Saturday Night Live, con una svolta inaspettata. Kristen Wiig ha partecipato al ...

