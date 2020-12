Maltempo: Conte, 'Cdm forse già prima Natale per stato emergenza Emilia Romagna' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Già in queste ore il capo dipartimento Angelo Borrelli sta avviando le verifiche per rispondere quanto prima alla richiesta" di stato d'emergenza per la regione Emilia Romagna a seguito "delle intense precipitazioni". Obiettivo "è procedere a deliberare lo stato d'emergenza in un Cdm forse già prima di Natale e comunque entro la fine dell'anno". Così il premier Giuseppe Conte intervenendo in videoconferenza all'inaugurazione del Data Center Modena Innovation Hub. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Già in queste ore il capo dipartimento Angelo Borrelli sta avviando le verifiche per rispondere quantoalla richiesta" did'per la regionea seguito "delle intense precipitazioni". Obiettivo "è procedere a deliberare lod'in un Cdmgiàdie comunque entro la fine dell'anno". Così il premier Giuseppeintervenendo in videoconferenza all'inaugurazione del Data Center Modena Innovation Hub.

Maltempo gennaio 2017: a giorni 70 milioni di aiuti per i comuni colpiti

Gli ultimi 70 milioni di euro previsti per l’annualità 2021, dei 202 milioni finanziati da Governo Conte I per ristorare gli enti locali abruzzesi danneggiati dal maltempo di gennaio 2017, saranno ass ...

