Malattia di Crohn perianale refrattaria | bene ustekinumab

ustekinumab può essere un trattamento terapeutico efficace nella Malattia di Crohn perianale refrattaria secondo un nuovo studio Un recente articolo pubblicato sull'American Journal of Gastroenterology ha evidenziato che ustekinumab può essere un trattamento terapeutico efficace nella Malattia di Crohn perianale refrattaria. Per i pazienti con Malattia di Crohn (CD) con lesioni perianali, in caso di… L'articolo Corriere Nazionale.

mariopaps : torta “Christmas Rapa-Red”, pensata appositamente per chi ha la malattia di Crohn, creata a quattro mani da Diego C… - UNI_FIRENZE : Malattia di #Crohn, al ricercatore #Unifi Francesco Giudici l’ECCO grant 2021 dalla European Crohn’s and Colitis Or… - pazienti : Ulcere, malattia di #Crohn, diverticolite o #tumore... Quali esami fare in presenza di questa condizione? ?? - msdsalute : Cambiamenti cellulari associati alla malattia di #Crohn nell’infanzia - GiornaleBio : Ricerca sull’intestino identifica i cambiamenti cellulari chiave associati alla malattia di Crohn al suo esordio in… -

GENOVA - A soli 16 anni Diego Costi, dopo aver scoperto di avere il morbo di Crohn, ha inventato un gelato che anche chi ha questa patologia può mangiare. E ora in vista delle feste, il ragazzo genove ...

Genova. Anche in questo Natale un po’ particolare, sicuramente le famiglie non rinunceranno a cucinare i piatti preferiti ,a ci sono delle persone a cui l’idea di pranzi e cenoni è motivo di imbarazzo ...

