Maehle | dall’anticipazione belga alla svolta Atalanta

(Di martedì 22 dicembre 2020) Joakimè sempre più vicino all’. Come anticipato la settimana scorsa, il club di Percassi aveva aumentato il pressing sul Genk per assicurarsi l’esterno destro della Nazionale danese per una cifra superiore ai dieci milioni di euro. Ne aveva parlato il portaleHLN. Gasperini avrebbe dunque a disposizione già da gennaio un’alternativa ad Hateboer per la corsia destra, più convincente rispetto al rendimento di Depaoli e Piccini., classe 1997, viene impiegato anche sulla fascia sinistra, come avvenuto agli Europei Under 21 del 2019 e nelle gare disputate in Nazionale maggiore. Foto: Foto voetbalkrant L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.