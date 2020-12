Madonna contro Instagram e Zuckerberg | i motivi della guerra

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 21 dicembre 2020): laè perdi privacy, in seguito all’annuncio dell’introduzione di nuove regole social. La cantante condivide un post sulla sua paginae spinge i fan alla riflessione su una questione di fondamentale importanza: la violazioneprivacy da parte diai danni degli utenti dei social. Una questione cara a tutti, di cui si discute da sempre e che spesso torna alla ribalta in seguito alle dichiarazioni dei personaggi pubblici. Stavolta la battaglia pubblica è stata intrapresa da, star mondiale da milioni di follower, la cui voce non è di certo passata inosservata....