L’uomo che ha ucciso i suoi figli nel padovano era stato segnalato dalla sua ex

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 21 dicembre 2020) E’ una storia di quelle che davvero si vorrebbero mai raccontare perchè un genitore che arriva a uccidere iduedesta preoccupazione e riflessione. Sappiamo quello che è successo nelieri, dove Alessandro Pontin haduePietro di 13 anni e Francesca di 15. Oggi sappiamo anche dell’altro. La mamma dei due ragazzini il suo ex marito lo aveva( non è chiaro se sia stata sporta anche una denuncia). Ma le sue parole, itimori, la sua azione legale non sono serviti a nulla. All’indomani dal dramma parla anche il nonno dei ragazzi sconvolto per quanto successo. Vuole che tutti sappiano che i ragazzi non erano al sicuro e che suaa aveva chiesto aiuto: “Nemmeno una bestia ammazza in ...