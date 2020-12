L'Università per stranieri di Perugia dribbla gli scandali e vuole raddoppiare il mandato del futuro rettore (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il caso Suárez non scuote le gerarchie dell'ateneo. Conti disastrati, fuga degli studenti, concorsi sotto inchiesta, ma la prorettrice convoca il Cda per blindare l'attuale governance. E il direttore generale, sospeso dalla procura, resta al suo posto. Leu al ministro:... Leggi su repubblica (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il caso Suárez non scuote le gerarchie dell'ateneo. Conti disastrati, fuga degli studenti, concorsi sotto inchiesta, ma la prorettrice convoca il Cda per blindare l'attuale governance. E il digenerale, sospeso dalla procura, resta al suo posto. Leu al ministro:...

