L’ultimo che può fare accuse sull’accentramento dei poteri è proprio Renzi

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Non ha usato giri di parole nelle scorse ore Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva: “Ad oggi non c’è più la fiducia tra la maggioranza e il premier”. È solo un nuovo tassello nello spettro della crisi di governo che viene paventata da giorni dall’ex premier Matteoe che mai come adesso sembra possa essere realtà più che fantascienza. Dallo stesso esecutivo si è iniziato a parlare di elezioni, un “Conte contro Salvini” con cui risolvere le querelle interne e mettere fuori gioco l’ex sindaco di Firenze, che invece per il suo scarsissimo consenso immagina un governo tecnico, l’unico capace di garantirgli ancora qualche poltrona. Matteoa “Porta a porta” il 17 settembre 2019 (Foto: Roberto Monaldo/LaPresse)Il senatore di Rignano ci ha abituati in questi anni a far tribolare gli esecutivi e questo è avvenuto ogni volta in modo del tutto ...