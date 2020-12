Lukaku meglio di Haaland: il belga è il re dei bomber Uefa del 2020 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Romelu Lukaku è il re dei bomber Uefa del 2020: il centravanti belga ha fatto meglio di Haaland e Lewandowski. La classifica È Romelu Lukaku il re dei bomber Uefa del 2020. Primato raggiunto grazie ai 16 gol in tre competizioni con le maglie di Inter e Belgio, due in più di Erling Braut Haaland, bomber del Borussia Dortmund e della Norvegia. 16 gol : Romelu Lukaku (Inter / Belgio) – 4 UCL, 7 UEL, 5 UNL 14 gol: Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund / Norvegia) – 8 UCL, 6 UNL 11 gol: Eddie Nketiah (Arsenal / Inghilterra) – 3 UEL, 8 U21 10 gol: Odsonne Édouard (Celtic / Francia) – 1 UCL, 5 UEL, 4 U21 10 gol: Amine Gouiri (Lione / Nizza ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Romeluè il re deidel: il centravantiha fattodie Lewandowski. La classifica È Romeluil re deidel. Primato raggiunto grazie ai 16 gol in tre competizioni con le maglie di Inter e Belgio, due in più di Erling Brautdel Borussia Dortmund e della Norvegia. 16 gol : Romelu(Inter / Belgio) – 4 UCL, 7 UEL, 5 UNL 14 gol: Erling Braut(Borussia Dortmund / Norvegia) – 8 UCL, 6 UNL 11 gol: Eddie Nketiah (Arsenal / Inghilterra) – 3 UEL, 8 U21 10 gol: Odsonne Édouard (Celtic / Francia) – 1 UCL, 5 UEL, 4 U21 10 gol: Amine Gouiri (Lione / Nizza ...

